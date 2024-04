32aastaselt vähidiagnoosi saanud naine: ütlesin abikaasale, et kui surema hakkan, siis tema minu surivoodile ei tule

Päeval, mil Pillele külla sõidan, sirab taevalael üle mitme kuu jälle päike. Lõunamaareis minu moodi, mõtisklen, sest ees ootab kaks ja pool tundi sõitu Tartu külje alla Kastresse. Õnnestunud võtta koht sisse kõrvalistmel, sirvin teel veel viimaseid ridu naise äsja ilmunud raamatust „Ma valin elu“. Kord koguneb kurku mõru klomp, siis tõusevad silmad vett täis. Ent sama kiirelt kui pisar end ilmutab, kuivatab selle esiklaasist läbi tungiv soe kiir. Kui lõpuks kaaned kinni löön, sulgen silmad ja lasen päikesel lihtsalt põski paitada. Kuigi arvasin enne lugemist, et kirjatükk rebib mu hinge tuhandeks tükiks ja saabun intervjuule punasilmi, nutuvõru suu ümber, olen kummaliselt rahulik. Ah et selline tundetu inimloom ma siis olengi?! Või kas pole see ehk seesama meelerahu, mida kiirgab Pille igast lausest, sõnast ja silbistki? Kutse elama. Ja mitte homme, ülehomme, viie aasta pärast, vaid täna, siin. Mõnulen päikeseloigus edasi ja seedin mõte mõtte haaval loetut. Kuni olemegi pärale jõudmas. Aeg on silmad avada ja otsida rohekat muumimaja – sest täpselt sellise kirjelduse perenaine meile teele kaasa andis.