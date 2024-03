Kevadine Tallinn Fashion Week üllatab uue toimumiskohaga: oleme ekstreemsed olnud ka varem, aga see lava on isegi meie jaoks väljakutse

Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas sõnab, et alates 2007. aastast, kui moenädalaga sai alustatud, on see toimunud ka väga erilistes kohtades. „Alustades Sõpruse kinost, kus kogu meie backstage oli kahe korruse treppide peal, aga oleme üritanud mahtuda ka Telliskivi erinevatesse hoonetesse, toimunud Balti Jaama tunnelis ning Lutheri kvartali parklas. Me oleme olnud ekstreemsed ka varem, aga lava vee peal on isegi meie tiimi jaoks väljakutse,“ lisab Kikas.