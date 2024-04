Mis maksab naiseks olemine?

Pudelid on identsed. „Äkki on siis koostis kuidagi eksklusiivsem,“ üritan otsemaid leida nöörimisele vabandust. Ent kas tõesti kohe topelteriline? Julgen kahelda! Toksin nüüd otsingureale järjest parfüüme, mille puhul tean, et neist on tehtud versioon mõlemale soole. Kuigi hinnalahknevused ei ole sama kolossaalsed, püsivad need siiski stabiilselt 10–20 euro kandis. Olgu, mõnel juhul võib märgata erinevust ka pudelite disainis, aga mitte nii, et naiste versioon oleks kaunistatud briljantidega ja meeste lõhn pakendatud suvalisse odekolonnipudelisse.