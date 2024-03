Eeva Esse-Sõõrumaa: see, mis puudutab laste saamist või mittesaamist, on kõige isiklikum teema – olgu see tahtlik või mittetahtlik

„Ma tunnen praegugi, et kui me midagi räägime, kõnnin munakoortel. Tuleb keegi kolmas pool ja tõmbab sellest mingi teema üles. Kõigepealt võiks küsija aduda, et äkki naisele, kelle käest sa seda uurid, on see praegu kõige suurem traagika. Võib-olla on selle küsimuse taga seitse ebaõnnestunud katset last saada? Ehk see, mis puudutab laste saamist või mittesaamist, on kõige isiklikum teema – olgu see tahtlik või mittetahtlik. Ühest küljest saan ju aru – inimesed ongi uudishimulikud tegelased –, aga mis sa selle teadmisega peale hakkad. Ma kindlasti ei ole seda meelt, et ma ei taha lapsi saada, pole seda ka kunagi välja öelnud. Aga ütleme siis nii. Kui sa lähed välja sööma, siis sa võtad sageli kolm käiku: eelroa, pearoa, magustoidu. Viimaseni jõuad siis, kui oled eelroa ja pearoa ära söönud. Alles siis mõtled, kas tahad magustoitu ka. Ma arvan, et olen praegu oma elus seal pearoa alustamise juures. Moment, millal desserdiaeg kätte jõuab, jäägu minu enda otsustada. Aga arvan, et magusaisu mul on.“