Ma arvan, et enese (ja rõhutan just tervikuna enese, mitte enda välimuse) eest hoolitsemine on elu loomulik osa. Minu jaoks ei hõlma enese eest hoolitsemine ainult välimust, vaid üleüldse enda eest hoolt kandmist – kui palju ma söön, kui palju ma liigun; oluline on ka see, mida ma mõtlen-tunnen-teen, kuidas suhestun ümbritseva keskkonna, olukordade, inimestega. Unega on mul selles mõttes küll kehvasti, et magan ülivähe. Mulle lihtsalt väga meeldivad varased hommikud. Ärkan hommikul kell neli selle peale, et esiteks mul on hästi suur uudishimu selle vastu, mida päev toob ja ma tahan juba teha igasuguseid asju, ning teiseks – mul on lihtsalt nälg. Mulle personaalselt see sobib.