Jumestuskunstnik Reet Härmat: ainult minuga juhtuvad sellised asjad, et ootad ehet à la Cartier, aga saad peeniserõnga

Reedu tunnistab, et on üritanud võimalikke kaasasid võluda, viies neile väidetavalt külgetõmbava mõjuga soojusest uhkavaid küpsetisi ja tehes üsna hinnalisi kingitusi. Üksvahe deitis ta väsimatu peoloomaga ning panustas selles suhtes usinasti. Sõbrapäeva eel lubas mees, et ka Reedu saab kingituse.