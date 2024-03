Pianist Johan Randvere kiri abikaasa Evelinile: targa naisega on päris äge koos elada. Ta mõjutab sind, no lihtsalt targalt

Naine, kes on mind kõige rohkem mõjutanud, oled Sina. Minu abikaasa. Ses mõttes isegi natuke igav, et polegi mõni juhuslik muinasjutuline öö, kus juhtub nii palju ja räägitakse nii palju; usaldus kahe inimese vahel muudkui kasvab ja pärast tunned, et oled veidi muutunud. Mul on ka seda elus olnud, kuid usun mingil määral, mida ütles Milan Kundera raamatus „Olemise talumatu kergus“. Point oli, kuidas tunda ära õige naine. Kundera ütles, et kui mees vaataks naisi selle järgi, kellega tal oleks tunne midagi teha, siis neid on sadu tuhandeid – midagi pole parata selle meeste maailmaga… Aga naisi, kelle kõrval tahad üles ärgata, on vähe. Või lausa lihtsalt üksainus.