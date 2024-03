Vaniljesuhte mõiste viitab traditsioonilisele suhtedünaamikale, milles on esikohale seatud emotsionaalne lähedus, usaldus ja vastastikune austus. Oluliseks on suhtlemine ja ühised huvid, mis aitavad luua kahe inimese vahel tugevat sidet. Kuigi mõned inimesed võivad kirjeldada vaniljesuhteid igavana, pakub selline suhte vorm paljudele inimestele turvatunnet ja hoitust. Vaniljesuhetes olevad inimesed hindavad igapäevaelus lihtsust. Terminit „vanilje“ kasutatakse sageli selleks, et vastandada selliseid suhteid nendele, mis hõlmavad BDSM-i (lühend, mis tuleb ingliskeelsetest sõnadest bondage, discipline, dominance, submission, sadism ja masochism ehk orjastamine, distsipliin, domineerimine, kuuletumine, sadism ja masohhism).