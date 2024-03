Naljahambad ei hoia end tagasi: printsess Catherine’i kohta levivad supertotrad meemid

Viimaste nädalate kuum teema on see, kuhu „kadus“ printsess Catherine. Buckinhami palee andis aasta alguses teada, et Walesi printsess läheb operatsioonile ning taandub seetõttu paariks kuuks avalikkuse eest. Rahvas on aga kärsitu ning lasknud ringlema erinevad vandenõuteooriad raskest haigusest abielulahutuseni.