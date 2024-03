FOTOD | Nagu kaks tilka vett?! Margot Robbiel on peaaegu identne teisik, kes on samuti näitleja

Jaime Pressly on 46aastane, Margot Robbie on 33.

Robbie on austraallane, nii on intervjuudes kuulda ka Austrtaalia aktsendi. Pressly on aga North Carolinast, USA-st.

Pressly on kolme lapse ema, nende seas on ka kaksikud Lep ja Lenon. Robbiel lapsi pole.

Margot Robbie on tuntud rollide poolest filmides „Barbie“, „The Wolf of Wall Street“, „Suicide Squad“ ja „I, Tonya“. Pressly on tuntud teleseriaalidest „My Name Is Earl“ ja „Mom“.