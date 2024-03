see ajakiri siin pöördus mu poole palvega, et kirjutaksin avaliku, aga isikliku kirja naisele, kes muutis mu elu. Ülesanne tundus võimatult raske, sest kõige rohkem mu elu muutnud inimene on Ketter, kes elab iga päev mu kõrval ja kellele tundub täiesti ebaloomulik avalikku kirja kirjutada. Sama lugu on teiste oluliste naistega mu elus – alustades mu emast ja õest, tädist ja vanaemadest, kelle hoole ja armastuse all ma kasvasin; ning lõpetades mu kahe imearmsa tütrega, kes on mu kasvatamise üle võtnud. Olin juba valmis keelduma, kui sain äkki aru, et ühe inimese puhul tahaksin tõesti siia maailmaruumi mõned sõnad kirja panna.