Koensüüm Q10 – võimas mikrotoitaine igas sinu keharakus

Kokkuvõte

Koensüüm Q10 on igas keharakus sisalduv võimas mikrotoitaine, mida me kõik vajame, aga mille tootmine ja imendumine hakkavad kehas vanusega vähenema. Nagu iga toidulisandi puhul, on oluline enne kasutamist konsulteerida tervishoiutöötajaga, seda eriti juhul, kui sul on eelkirjeldatud terviseseisundid või kasutad teisi ravimeid. Kohalik toidulisandite bränd Ecosh on turule toonud kvaliteetse toote Q10 ubikinoon + ubikinool, milles kasutab toorainena KANEKA UBIQUINOL™-i stabiliseeritud ubikinooli. See on Q10-vorm, mis on tänapäeval ainus saadaolev looduslik pärmiga fermenteeritud koensüüm Q10.