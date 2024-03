Aus ülestunnistus: magasin oma mehe ülemusega, et ta saaks ametikõrgendust

Mõned kuud hiljem vabanes osakonnas, kus mu mees töötas, üks palju paremini tasustatud töökoht. Palganumber ja boonused olid sellised, mis oleksid võimaldanud meil elada vabalt oma ilusas majas ning lubada endale aastas ka mõned puhkusereisid. Meil oli väga vaja, et mu abikaasa selle töökoha saaks. Ta on kahtlemata oma erialal pädev, aga ta polnud selles ettevõttes eriti kaua töötanud ning see võis saada talle saatuslikuks. On tavaline, et eelistatakse neid, kes on ettevõttes kauem töötanud.