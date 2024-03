UUS RUBRIIK | Moedisainer vastab: kas kitsad teksad on täiesti out ja peaks jaanilõkkesse viskama?

Karolin: Moemaailmas on asjad kord nii seatud, et mis pikalt moes, see hiljem täiesti moest väljas ja kitsad teksad olid moes ju lausa terve igaviku! Ära enda omasid siiski jaanilõkkesse viska, sest küll need mingi hetk moodi tagasi tulevad, ainult et selleks hetkeks oled ilmselt laiade pükstega nii ära harjunud, et sulle tunduvad need võõrad. Kui eesmärgiks on olla trendikas, siis tuleb laiemate püksilõigetega siiski proovida sõbraks saada. Siit mõned soovitused, kuidas panna laiad püksid toimima lühema kasvu puhul.