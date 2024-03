Värske uuring: ootamatult suur hulk Suurbritannia kodanikke leiab, et kaaslase järele veebis nuhkimine on okei

Sel kuul välja tulnud uuring ütleb, et 42% Ühendkuningriikide kodanikke leiab, et oma kaaslase järel veebiplatvormidel salaja nuhkimine on aktsepteeritav. Uuringus osales 20 000 inimest. Muuseas selgus, et Suurbritannia on maailmas kolmas riik, kelle elanike telefonidesse on alla tõmmatud ka mõni jälitamisrakendus.