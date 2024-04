Müramehed, merineitsid ja magav kutsu

Raja tänava Monumentaalkunstimaja hiiglaslikus saalis kõrgub kolm Suure Tõllu mõõtu mehekuju, madjakad pea kohale tõstetud. Taamal vinnab end ülespoole keerdus madu. Need ja paljud teised Edithi tööd on valmis laaditamaks konteineritesse ja asumaks teele Veneetsia poole. „Müramehed on modelleeritud penoplastist ja betooniga üle tehtud, nii et rasked poisid. Loodan, et kunagi sõidavad nad gondlites mööda kanaleid,“ unistab Edith.