Tahaks sooja? 5 infokildu, mida peaksid teadma, kui plaanid sõita Tenerifele

Kuidas kohale saab? Sel talvel on Tallinnast Tenerifele lendamiseks head võimalused, Airbalticu otselennud kestavad aprillini. Ühistransport linnade vahel toimib, ehkki üsna vaba graafiku alusel ja hõredalt, ent rahvusparkidesse ja mägiküladesse minekuks on vaja rendiautot. Kuna rattateid ei ole ja ühistransport on napp, on ummikud ja parkimisprobleemid saare lõunaosas suured. Lennujaamast hotelli minekuks on mõistlik transfeer ette ära tellida, kui te ei ole ostnud paketireisi, milles see sisaldub. Paketireiside eelistajal tasuks vaadata JoinUp Eesti valikut, kust leiab hotelle ka saare põhjaosast.