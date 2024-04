Saa tuttavaks | Uue põlvkonna inspireerivad ilusaadikud

Juba paar aastat on Maybelline New York kevaditi käima lükanud projekti #MaybellineSquadEesti. See on projekt, mille käigus Maybelline valib endale silmapaistvaid brändisaadikuid, kes esindavad Maybelline New Yorki brändi ja tutvustavad tooteid enda sotisaalmeediakanalitel.

Nüüd ongi aeg tähistada kevade saabumist koos #MaybellineSquadEesti uue ja särava kolmikuga, kes on valmis tutvustama teile Maybelline New Yorki uusimaid tooteid ning värskemaid trende!

#MaybellineSquadEesti särav kolmik

Meil on hea meel tutvustada teile kolme andekat sisuloojat, kes on 2024. aastal Maybelline Squadi näod: Kaisa Einasto (@_kaisa_), Deana Noop (@deananoop) ja Eleriin Sild (@eleriinsild).

Terve aasta jooksul loovad need kolm graatsiat koostöös Maybelline’iga sisu, et aidata tugevdada oma jälgijaskonna sidet ilu ja eneseväljenduse vahel. Nende eesmärk on inspireerida inimesi ja tutvustada uusi võimalusi oma isikupära rõhutamiseks ning enesekindluse tõstmiseks, julgustades samal ajal katsetama ja avastama ilumaailma mitmekülgsust. Brändisaadikud on valitud selleks, et olla eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks ning näidata, et ilu on midagi, mida saab luua ja avastada igapäevaselt.

Veebruaris võttis #MaybellineSquadEesti ette reisi Vilniusesse, et osaleda ühispildistamisel, mille tulemusi nende sotsiaalmeediakanalitelt juba õige pea näha saate. Selleks, et kõigist #MaybellineSquadEesti tegemistest osa saada, hakka kindlasti kõiki kolme saadikut sotsiaalmeedias jälgima.

Eleriin Sild, sisulooja

@eleriinsild

Vaata kaadritaguseid ülesvõtteid pildistamisest galeriist:

Muuda kevad värvikamaks nende uute toodetega