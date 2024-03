„Miks“ on kõigest üks väike sõna, kuid võib mõjuda ründavalt, isegi kui tahe ei ole kedagi rünnata. See võib mõjuda süüdistusena ka siis, kui see ei ole nii mõeldud: „Miks sa seda tegid?“, „Miks sa nii tunned?“. Hoolimata süütutest kavatsustest võib miks-küsimus panna küsitletavat tundma end nii, et ta peab asuma kaitsvale positsioonile.