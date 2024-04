Kui Miu Miu paneb oma modellidele selga polopluusid, on asi otsustatud. Veel paar hooaega tagasi veidi vanamoelisena mõjunud särgist on saamas hooaja uustulnuk. Arvata võib, et üsna soodne hind, lihtne kättesaadavus ja mugavus lasevad trendil kõrgelt ja kaugele lennata. Sea polo kokku näiteks satiinseelikuga või kanna selle all triiksärki, et anda pluusile esinduslikum funktsioon. Moeröögatusega käivad käsikäes pisut jahedamateks õhtuteks mõeldud lukuga kudumid, millele Loewe pakub kaaslaseks superkõrge värvliga pükse.