5 parimat kollageeniga Iluvitamiini

Mis on kollageen ja miks see nii oluline on? Kollageen on valk, mis moodustab suure osa nahast, luudest, kõõlustest ja sidekudedest. See annab nahale tugevuse ja elastsuse ning toetab liigeste paindlikkust. Nahk on suurim organ ja selle eest hoolitsemine seestpoolt on ülioluline. Kahjuks väheneb vananedes keha loomulik kollageeni tootmine, mis võib viia naha kuivuse, kortsude tekkimise ja juuste hõrenemiseni.