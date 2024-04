Kas tunned, et oled kellegi peale kade või kadestatakse hoopis sind?

„Kui tunned kadedust, siis kõigepealt tunnista, et seda tunned. Katsu suunata tähelepanu kadetsemise objektilt iseendale, et saada aru, mis sind täpselt kadedaks teeb. Kas sa tõesti vajad seda, mis teisel on? Kui vastad jah, siis mõtle, kas oled valmis selle saamiseks pingutama. Mõtiskle, kas oled eesmärgi nimel valmis sihipäraselt tegutsema, et saada üle ka ettetulevatest takistustest. Kas oled valmis õppima, töötama, trenni tegema, vara üles tõusma...?