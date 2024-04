Vaesest immigrantide perest pärit miljonär: kui mina suutsin saavutada edu, suudavad ka teised

Sharon Pak, tuntud kosmeetikafirmade ColourPop ja Insert Name Here asutajaliige, sündis üheksakümnendate alguses Los Angeleses immigrantide perekonda. Ta on esimene oma perekonnast, kes on jõudnud majanduslikult heale järjele ja löönud erialaselt Ameerika Ühendriikides läbi. Mida see immigrantide perekonnast pärit inimesele tähendab?