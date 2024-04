Kevadiselt värsked ilutrendid ja innovatiivsed ilutooted

Seda tüüpi huuleläikesse on tavaliselt lisatud kas looduslikku tšilli- või ingveriekstrakti, mis parandab huulte verevarustust ja toob endaga kaasa mõne aja pärast mööduva visuaalse täidlusefekti. Lisaks on huuleläigetesse lisatud niisutavat hüaluroonhapet või E-vitamiini seerumit, mis aitavad huultel püsida pehmete ja kaunitena. Kui sa pole varem selliste huuleläigetega kokku puutunud, on essence’i What the Fake! ja NYX-i Duck Plump ideaalsed hüppelauad sukeldumaks huultehoolduse kutsuvasse vette.

Toonitud päikesekreemid

Esimene kevadpäike on soe ja kutsuv ning päikesesära tekitab tunde, et nüüd on talv tõesti lõppenud. Ära karda päikesel oma põski paitada – kui kasutad päikesekreemi, on sinu nahk UV-kiirte eest tõhusalt kaitstud. Päikesekreemid on leidnud tee üha enamate inimeste nahahooldustoodete hulka ja ka meigikotti, sest viimastel aastatel on turule tulnud lai valik toonitud päikesekreeme, mis aitavad korraga nii nahka kaitsta kui ka peita ebatasasusi ja iluvigu. Toonitud päikesekreemid on imehea viis lahendada mitu nahamuret vaid ühe tootega ning toonitud päikesekreem võiks päikeselisel ajal leiduda igas õla-, käe- ja seljakotis. La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 ja Bioderma Photoderm AR on ühed Eesti ilumaailma ekspertide poolt armastatumad päikesekaitsevahendid, mis aitavad boonusena ka nahka rahustada ja selle jumet ühtlustada.