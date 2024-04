Taylor Swift tegi ajalugu ja jõudis Forbesi miljardäride nimekirja. Mis teda teistest sinna jõudnud muusikutest eristab?

Miljardäride üldnimekirjas on Swift 2545. kohal. Juba möödunud oktoobris väideti, et tema vara väärtus on jõudnud üle 1,1 miljardi. Haruldane on aga see, et Taylor on esimene muusik, kes on jõudnud miljardini puhtalt muusika kirjutamise ja esinemisega. Ta ei ole teeninud lisaraha, tehes koostööd ilu-, moe- või alkoholifirmadega. Need on tüüpilised valdkonnad, kus tegutsedes on palju meelelahutajaid miljardäri staatusse jõudnud.