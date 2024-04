Naine, kes jäeti oma sünnipäeval maha: allkorrusel ootasid elevil pidulised, et mida südamehärra siis ka rääkis

„Õppisin toona gümnaasiumi viimases klassis. Olin juba 18 täis ja ehkki elasin Tallinnast 200 km kaugusel, käisin pea igal nädalavahetusel vanemate sõpradega pealinnas pidutsemas. Ei läinud kaua, kui minu vastu hakkas huvi tundma üks noormees. Ta polnud üldse minu maitse ja seega leidsin, et võiksime lihtsalt sõbrad olla. Kutt aga ei jätnud jonni ja nii ta lõpuks südamesse pugeski. Meil oli väga tore romaan. Kuna olen pärit väikesest kohast ja tema oli avaliku elu tegelane, jäime muidugi kohalikele silma, ja nii said tuttavad peagi teada, et midagi meil susiseb. Paraku kestis see vaid mõned kuud. Selle lõppu ei osanud ma aga kuidagi ette näha. Nimelt saabus mu sünnipäev. Kuna ta pidi Tallinnas olema, teadsin, et ta peole ei jõua. Suur oli aga minu rõõm, kui peo alguses helises telefon ja teisel pool toru oli silmarõõm, kes soovis mulle kohmakalt õnne. Soovile järgnes aga...“