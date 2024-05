Nojah, väike sääst ei teeks ju paha... Iseküsimus on: kas tänapäevases digitaalmaailmas on üldse võimalik sularahaga majandada, ilma et tunneksid end neandertallasena? Mäletan veel liiga hästi aegu, kus vabaõhuüritusele minnes tuli rahakotisahtlid sulliga täita, muidu võisid šašlõkiletis pika ninaga jääda... Või noh, üks variant oli siiski veel: seista kogu ülejäänud õhtu lauluväljaku ainsa pangaautomaadi sabas. Kas nüüd võib mõnel pool olla vastupidi – hädas on see, kes usaldab ainult paberit?