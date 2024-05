INTIIMNE KAADER | Kunstnik Marta Vaarik: varem ma ei ole olnud rahul oma ninaga, aga nüüd mõtlen: minge p****, ideaalid!

„Mu ateljee asub hoones, kus vetsude ustel on kolmnurgad. Tegin „mehe“ märgist tussi ja „naise“ omast noksi. Sain kurja kirja, et sodida ei ole okei ja reeglid on reeglid. Miks ei võiks need vetsud olla unisex ja miks häbeneme genitaale? Statistika kohaselt on Eestis iga viies laps seksuaalselt väärkoheldud. Kodus on ikka veel häbi rääkida vulvast ja peenisest, väärkohtlejad aga nimetavad genitaale ninaks, sabaks, lillekeseks, et kuritööd ei saaks tuvastada. Meil on kindlasti vaja seksuaalkasvatust lasteaia tasemel, selgitamaks lastele, et lisaks peale, kätele ja jalgadele on meil suguelundid, mida võib katsuda vaid nende loal. Seksuaalsus on läbiv ja ülioluline osa elust. Mõtle, kui mõnus, kui see oleks mugav? Ja meie saame oma lapsed nii kasvatada.