Kui oled Max Factori sarja Miracle Pure kultusliku üliloomuliku jumestuskreemi austaja, siis rõõmustad kindlasti, et sarjas on nüüd olemas ka silmaaluste nahatooni korrigeeriv ja kergelt ühtlustav peitekreem. Ka selle toote põhimõte on, et mitte keegi ei saa aru, et oled meiki kasutanud!