UUS RUBRIIK | Moedisainer vastab: milliseid riideid kanda laiade õlgadega?

Karolin: Riietel on tõepoolest imeline võime visuaalselt pisut „petta“. Võtame näiteks kaeluse kuju, mille variante on palju. Sinu tassike teed võiksid olla V-kaelusega pluusid ja kleidid ning seega ka ülevalt lahti nööbitavad triiksärgid. „Jah“ kraega pluusidele, kuid „ei“ kõrge kaelusega sviitritele, mis kaela veel laiemaks võivad teha. Suurem krae, rippuma jäetud žaboopaelad, vormide mäng keha alaosas või varrukaotstes – need kõik segavad jälgi ja tasakaalustavad laiemaid õlgu.