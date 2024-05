Maailma enim müüdud parfüümide hulka kuuluvad Guerlaini Shalimar, Calvin Kleini CK One, Yves Saint Laurenti Opium ja Dolce & Gabbana Light Blue. Esikoha pälvib aga Chanel No 5, mille uus pudelike maandub õnneliku kliendi riiulil iga 30 sekundi tagant. Menuki lõi juba 103 aastat tagasi parfümeer Ernest Beaux, kuid tõeliseks hitiks sai see 50ndatel, kui Marilyn Monroe ütles, et ta ei kanna voodisse minnes mitte midagi peale mõne tilga seda odööri. Selleks kevadeks pakuvad varasemate hittparfüümide taga olevad brändid uusi põnevaid lõhnabukette.