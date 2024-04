Kas tööl tekkinud suhe jääb püsima? Mida teha, kui ülemus on sinusse armunud?

Üks levinud olukordi on selline, et ülemus võib tahtmatult hakata sind eelistama teistele. Võid kindel olla, et ei lähe kaua, kui su kolleegid hakkavad spekuleerima, selle kohta märkusi tegema või sind taga rääkima. Ühtlasi ei saa sa ülemuselt ilmselt ausat tagasisidet, mida on vaja erialaseks arenguks. Äärmuslikel juhtudel võib minna nii, et ta hakkab teadlikult või alateadlikult tegema lükkeid selleks, et sa ei saaks edutatud teise osakonda ja et sul ei tekiks muid võimalusi töölt lahkumiseks. Kerr räägib, et kui ülemus tunneb, et armumine on ühepoolne, võib ta sinu peale pahaseks saada või armukadedaks muutuda. Isegi kui see ei ole midagi tõsist, vaid oled lihtsalt ta silmarõõm.