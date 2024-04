MEESTE PILK | Karl Robert Saaremäe meestearsti juures käimisest: arvasin, et seal ruumis on vähemalt mingi ajakirigi

Mis täpsemalt juhtus, sellest kuuled uuest saatest, kus muide vastatakse sel korral ka vaatajate küsimustele. Teemaks on see, millised naised siis tegelikult meestele meeldivad.

Lisaks selgub, et Hendrik on viimastel kuudel leidnud uue valdkonna, kus ta on oma teadmised pea, et eksperdi tasemele viinud.