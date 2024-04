Näitlejanna Brooke Shields tunnistab: veetsin nii palju aega ennast halvustades ja pisendades

Nüüd soovib näitlejanna, et ka teised naised teeksid sama. „Veetsin nii palju aega ennast halvustades ja pisendades,“ tõdes armastatud näitlejanna oma uue veebiplatvormi „Beginning is Now“ esmaesitlusel. Tegemist on üle 40-aastastele naistele suunatud algatusega. „See võimaldab naistel öelda, kuidas ja mida nad tunnevad või mida nad oma elult ootavad,“ ütles Shields.

Näitlejanna tõdes, et praegu tagasi vaadates kahetseb ta, et on olnud liialt n-ö hea tüdruk, püüdes kõigile meeldida ja surudes oma vajadusi maha. „Kui teed seda piisavalt kaua, siis hakkad seda lõpuks ka uskuma. See on oht. Ma pidin tõesti harjutama, et ma ei pisendaks end ega laseks end maha teha neil, kelle hääl kõlas valjemini,“ sõnas ta.