„Mis on ühele kummaline, ei pruugi seda teisele olla.“ Seksuaalnõustaja avaldab, millal fetiš muutub probleemiks

Ka suhteelust leiab märke. „Isegi kui inimesel on partner, võib ta eelistada aega mitte kaaslase, vaid fetiši seltsis,“ toob seksiterapeut dr Holly Rosenberg näite. „Ehk kui su partner palub, et pane täna õhtul need seksikad kingad jalga, siis tõenäoliselt poleks see probleem. Kui ta aga teatab, et mine maga teises toas – jäta mulle lihtsalt oma kingad –, näib see problemaatilisem,“ näitlikustab ta.

Diana Leht leiab, et mure endale hoidmist või allasurumist pole mõtet harrastada. „See pole veel kedagi õnnelikuks teinud,“ nendib ta. „Kui tunned häbi või kui see käitumine pole enam põnev ja erutav, vaid meeleheitlik ja esineb justkui vajadusena, siis vestle terapeudi või psühholoogiga. Võib ju mõelda küll, et so what, kui sulle meeldivad mullased varbavahed, aga kui see sind ennast häirib, aitab professionaaliga arutlemine teemat laiemalt näha. Maailm on väga duaalne: hea või halb, õige või vale. Sellest tuleb lahti lasta. Mis on ühele kummaline, ei pruugi seda teisele olla.“