Nimi Christian Dior on tuttav pea kõigile. Ent on detaile, mis võivad tulla üllatusena moesõpradelegi, kes on jõudnud Apple TVst ära vaadata kõik Pariisi moeelust rääkiva sarja „The New Look“ osad ja ootavad nüüd kannatamatult uut hooaega.