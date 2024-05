NUTRIKOSMEETIKA | Kiire ja tõhus ilulahendus tänapäeva naisele

Eesti ettevõte Nordaid on välja töötanud uuendusliku toote, mis sisaldab hoolikalt valitud koostisosi toetamaks sinu ilu ja tervist. Oleme harjunud, et selleks, et tagada oma küünte, naha ja juuste tervis, peame võtma sisse mitu erinevat toidulisandit kapsli või tableti näol. Nordaidi uus Beauty sprei on vajalike toitainete saamise teinud aga kordi mugavamaks ja efektiivsemaks.