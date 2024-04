Sotsiaalmeedias tuntud juuksur hoiatab lõikuse eest, mis ei kaunista paljusid: see muudab iga naise vanemaks!

TikToki ilusisulooja ja juuksur @Thedanatate hoiatab naisi ülilühikese tuka eest. „See on soeng, mis tekitab sulle visuaalselt justkui poti pähe. See muudab sind ka vanemaks.“

Juuksuri sõnul ei ole hea valik ka liiga tume juuksevärv. „See ei too sulle mingit kasu. Isegi kui sulle meeldivad tumedad juuksed, lase teha juustesse paar heledamat salku, et muuta oma nägu säravamaks. See trikk muudab sind vähemalt kümme aastat nooremaks,“ jagab ta.