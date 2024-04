FOTO | Viis numbrit suurem? Rihanna näitas kevadmoodi, mis võiks sobida iga kehakujuga

Üks selle kevad- ja suvehooaja hitte on laialõikelised jakid, millel on ülipikad varrukad. Sellise jaki on oma kollektsiooni lisanud nii Loewe kui ka Marc Jacobs. Nüüd sattus kaamera ette ka Rihanna, kes sellest inspireeritud moekat välimust näitas.