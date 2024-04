TOP 10 | Aplaus julguse ja stiilitaju eest! Tallinna moenädala silmapaistvaimad riietujad

Kevadise Tallinna Moenädala esimene päev meelitas kokku kirju seltskonna, kelle jaoks riided on midagi enamat, kui vaid moodus end soojas hoida (kuigi seda ei saa ka täna õue minnes alahinnata). Siin on riietuajad, kes on ära teeninud aplausi oma julguse ja stiilitaju eest.