GALERII | Tume draama ja muretu olemine. Tallinn Fashion Week sai võimsa avapaugu

Moenädal sai alguse Embassy of Fashioni moevaatemänguga. Riina Põldroos oli uue kollektsiooniga sukeldunud rõõmsatesse värvidesse ja pehmetesse vormidesse. Kollektsioon HOLA pühitseb päikesepaistet, troopikat, mangokokteile ja mandoliinide mängu.

Kleitidel on õide puhkenud kangast õmmeldud suured värvilised lilled ja vormi annavad lopsakad volangid.

Erilised käsitööna narmastest põimitud kleidid sai loodud, et soojas suveöös tantsida.

Uues kollektsioonis on kasutusel rohkelt viimaste hooaegade teemade edasiarendusi nagu metallikust ornamendid, kuumpresstöötlusega detailid ning erinevad plisseerimistehnikad.

Aldo Järvsoo kevadkollektsiooni Hoovus valmistamiseks läks suures osas kasutusse Embassy of Fashion moestuudio kangajääke eelmistest kollektsioonidest ja eratellimustest – sustainable slow fashion on enamuse Eesti moedisaini märksõnadeks juba aastaid, kuid siiski jääb alles oluline kogus kangatükke, millest on võimalik luua midagi väärtuslikku.