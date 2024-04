Ema, kes loobus oma lapsendatud pojast: arvasin, et olen valmis teda kasvatama, aga ei olnud

Anital on olnud õnne saada viie imelise tüdruku emaks. Olgugi et nende pere oli õnnistatud juba mitme lapsega, tundsid nad abikaasaga, et peres oleks ruumi ja armastust veel ühele. Seetõttu otsustati teha avaldus lapsendamiseks. Nad ei osanud aga uneski näha, milliseks katsumuseks see kogemus osutub.