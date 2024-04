FOTOD | Kevadise Tallinn Fashion Weeki finaal: safarikomplektid, luksuslikud käsitikandid, litrid ja jätkusuutlikkus

„Seda saatsid samasugune voolujoonelisus, põhimõtted ja detailid,“ märkis Nurm. Kollektsioonis kasutas ta mullakarva musta ja liivatooni pruuni – need kaks on tema jaoks maalähedased värvid. Rõivaid kaunistanud tikandid on inspireeritud koopamaalingutest, olles tagasivaade minevikku. „Kõik sai kokku pandud modernses võtmes. Luues mõtlen just tänapäevasele naisele ja vaatan klassikast kaugemale.“