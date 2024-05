Lugesin hiljuti ühe vanema põlvkonna psühholoogi artiklit, kus ta kurtis, et vanemad peaksid lastes kasvatama rohkem süü- ja häbitunnet, nagu oleks see midagi hädavajalikku. Sotsiaalmeedias jäi silma kommentaar emalt, kes ei poolda õnneks küll enam lapse peksmist, kuid kelle meelest nurkapanek on siiski hädavajalik kasvatusmeetod. Ta teeb seda uhkusega. Lapsele on see aga karistus ja tekitab häbi, süü- ja alandustunnet ning segadust. Teguviis ei too lahendust ega õpeta lapsele midagi kasulikku ja tulevaseks eluks vajalikku.