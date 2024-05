Mis on EMS-treening ja mis on selles erilist?

Millal on treeningu tulemusi näha? Kuidas saab veelgi paremaid tulemusi?

Kas elektriimpulssi on tunda? Kas impulss on valus või ebameeldiv?

Impulss peab olema tuntav, väljakutsuvalt tugev, kuid mitte selline, et lihas läheks krampi või tunneks ebamugavust. Kui impulssi on õrnalt tunda, siis lihas ja närvisüsteem saavad küll koormust, ent mitte optimaalse tugevusega. Kui impulss on liiga tugev ja lihas on krampi minemas või harjutust pole võimalik õige tehnikaga teha, saab lihas ülekoormust ja treening muutub ebameeldivaks.