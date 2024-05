Mis on krüolipolüüs ja miks see nii populaarseks on saanud?

Protseduuri alguses täidetakse ära vajalik nõusoleku- ja kliendiinfoleht, konsulteeritakse protseduuri sobivust ning pärast seda teeb spetsialist kindlaks probleemsed piirkonnad, seejärel mõõdab ja valib sobiva aplikaatori, millega rasvkude töödelda. Piirkonnale asetatakse spetsiaalne geelmembraan, et kaitsta nahka külmapõletuste eest. Krüolüpolüüsimasin tõmbab vaakumiga üles rasvavoldi, mis erinevalt teistest masinatest eelsoojendab kolm esimest minutit suurendamaks vereringet.

Seejärel annavad nad ära oma energia ja rasvarakud surevad, misjärel lümfiringe need umbes kahe kuu jooksul kehast välja viib. Teaduslikud uuringud näitavad, et protseduur mõjutab ainult rasvkude, mitte teisi kudesid, kahjustamata nahka, lihaseid, närve ja veresooni. Laguproduktide väljutamisprotsess on seetõttu aeglane, hoides ära ülekoormuse tekke maksale ja eritussüsteemile.

Krüolipolüüs on Massachusettsi üldhaigla ja Harvardi ülikooli patenteeritud ravimeetod. Kliiniliste uuringute põhjal on teadlased tõestanud, et rasvarakud on väga tundlikud külma suhtes. See avastus pani aluse krüolipolüüsi metoodikale. Sellest tulenevalt toimuvale kudede jahutamisele reageerivad rasvarakud soojustootmise tõusuga ja tekib rasvarakkude lõhustumine.

Protseduur sobib, kui probleemiks on:

Krüolipolüüs on ideaalne neile, kes on üldjoontes oma kehaga rahul, ent leidub piirkondi, mis ei allu treeningule ega toitumisele. Enamasti on sellised kohad kõht, puusad (n-ö sangad), reie sise- ja välisküljed, selg (selja- ja rinnahoidja voldid), põlved, tuharaalune ja ka lõug (nn lõualott). Kliendid, kelle kehamassiindeks on üle 30, ei pruugi selle protseduuriga soovitud tulemust saavutada.

Kelle jaoks on protseduur kõige sobivam?

Ühe krüolipolüüsiseansiga saab korrigeeritavast piirkonnast kaotada kuni 30% rasvaladestusi. Vajadusel võib 4–6 nädala pärast protseduuri korrata, see võimaldab kaotada kuni 40% rasva. Protseduuri kordade arv selgub esimesel visiidil vastavalt rasvkoe paksusele ja muudele asjaoludele, kuid jääb enamasti 1–3 korra sisse.

Sellele järgneb „külmutamine“ kontrollitud ja personaalselt valitud miinustemperatuurini, mis kristalliseerib rasvarakud, kahjustamata nende peal olevat nahka. Esimeste minutite järel on tunda kerget vaakumit ja torget/survet, seejärel tunne kaob. Protseduuri pikkus ühes piirkonnas on 30–45 minutit. Pärast aplikaatori eemaldamist võib piirkond olla pisut punetav ja turses, mistõttu soojendab ning masseerib spetsialist töödeldavat piirkonda. Umbes tunni pärast on piirkond juba taastunud. Vahel võib esineda väikeseid verevalumeid, mis kaovad mõne päevaga.

Kuidas tulemusi veelgi paremaks saada?

Kuna pärast protseduuri on piirkonna masseerimine eriti tähtis, soovitab SLIMM absoluutselt igale kliendile võtta krüolipolüüsi järel kohe ette ka väljutava lümfimassaaži ehk LPG-massaaži, tõstes protseduuri efektiivsust lausa 60%! SLIMM-is on LPG meditsiiniline ehk Integral 2I seade, mille tugevam vaakumsüsteem ja programmid on mõeldud just antud protseduuride kombineerimiseks. Näoprotseduuride puhul soovitame teha LPG endermoloogilist näohooldust.

Ühe seansi jooksul saab töödelda maksimaalselt nelja piirkonda. Sõltuvalt soovitud piirkondade arvust kestab protseduur 60–120 minutit. Aastas soovitatakse ühte piirkonda töödelda neli korda. Sama piirkonna külmutamise vahe võiks olla 4–6 nädalat.

Krüolipolüüsi käigus hävitatakse rasvarakke külmutamise teel – rasvkude jahutatakse –11 kraadini, mille tulemusel asuvad rasvarakud soojusenergiat tootma ning langevad selle käigus apoptoosi ehk raku loomulikku surma. Protseduuri tulemusel rasvarakud lõhustuvad ja liiguvad lümfiringe kaudu kehast välja.

Kas krüolipolüüsi saab teha ka lõuapiirkonnale?

Krüolipolüüsi abil on võimalik lõua all olevat rasvakihti ehk lõualotti edukalt vähendada. Esmalt mõõdetakse ära lõua all oleva rasvkoe paksus ja valitakse vastav temperatuur ning aeg. Seejärel hindab spetsialist, mitu korda oleks tarvis protseduuri teha (1–3 korda).

Kas protseduur on valus?