Mis on LPG-massaaž?

Pärast aastatepikkust arendustööd tõi LPG turule rullikute abil rakke stimuleeriva massaažiseadme ja patentis termini „endermoloogia“ kui kindla võtte lipomassaaži valdkonnas. Kõik LPG-massaažiseadmed ongi eelmainitud leiutise-lahenduse järeltulijad.

LPG-massaažis on kokku viidud erinevad massaažiliigid: kogu keha, lümfi-, jalatalla- ja punktmassaaž. Hooldust viiakse läbi aparaadi abil, mis kujutab endast vaakumvooliku külge kinnitatud kaherullilist masseerijat, millega töödeldakse efektiivselt nahka ja nahaaluskude: otsikuga tõstetakse nahk kõrgemale ja töödeldakse nahaaluskude, vabastades seal olevad lümfiteed, mille on kokku surunud rasvarakud ja neid ümbritsevad jääkained. Jääkained liiguvad protseduuri tulemusel vabanenud lümfiteid mööda verre ja jõuavad neerude kaudu uriini, väljudes organismist.

Kuidas LPG-massaažiseanss välja näeb?

Protseduuri eesmärgiks on mõjutada organismi tööd naha kaudu. Rohkem tähelepanu pööratakse probleemsetele piirkondadele. Kui teil on mure piirkondadega, kuhu kogunevad rasvapadjandid (kõht, puusad, tuharad, sangad jms), on just LPG-massaaž efektiivne lahendus. SLIMM kasutab LPG-klientide lemmikut Integral 2i seadet ehk meditsiinilist versiooni LPG-masinast, mis erineb teistes salongides laialt levinud masinatest oma omaduste ja rohkemate võimaluste poolest.

Kas LPG-massaaž aitab tselluliidi vastu?

LPG-endermoloogia on seni ainus meetod, mille tselluliiti vähendav toime on meditsiiniliselt tõestatud. Lisaks on see esimene tselluliiti vähendav hooldus, mille on registreerinud ka FDA (Ameerika Toidu- ja Ravimiamet).

LPG head tulemused tselluliidiravis on seletatavad sellega, et massaaži käigus käsitletakse organismi kui tervikut – tervik ei tööta, kui mõjutada ainult väikest osa sellest. Seepärast tehakse tselluliidiravi alati üle kogu keha. Iga organism on erinev ja nii kasutatakse iga kliendi puhul just talle sobivaimat raviskeemi.

Kui kaua üks protseduur kestab ja kui tihti peaks LPG-massaažis käima?