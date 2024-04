Hetk, mis muutis kogu elu. „Avastasin, et mu ema teenib perele leiba oma keha müümisega“

Pikka aega ei olnud väike tüdruk kindel, millele ta peale sattus – kas emal on tekkinud mõni kavaler (isa ei elanud enam pikki aastaid Katy ja tema emaga) või on tegemist millegi muuga. Pärast korduvaid vahejuhtumeid pani tüdruk pildi kokku: ebatavaliselt palju telefonikõnesid, salatsemist, meessoost külalised, kodust ära käimised. Ta sai aru, et tema ema ei tööta kohe päris kindlasti sekretärina, nagu ta väitnud oli.