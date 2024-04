FOTOD | Vaata supermodellide Bella ja Gigi Hadidi imearmsaid lapsepõlvepilte!

„Kui mu tütred modellindust alustasid, ütlesin neile, et maailmas on miljoneid tüdrukuid, kes on sama ilusad kui teie ja väärivad samamoodi edu. Te peate olema kõige töökamad ja näitama, et hoolite kõigist,“ on supermodellide ema öelnud väljaandele People antud intervjuus.

Ema Yolanda veendus ka selles, et pereliikmed mäletaksid, milline oli elu enne suurt kuulsust. „Meil on New Yorgist väljas talu, kus sõidame hobustega. Seal on ka juurviljaaed. See on koht, kus saan lastele meelde tuletada, kes nad on ja kuidas neid kasvatati. Oluline on olla oma juurtega kontaktis.“