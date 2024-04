UUS RUBRIIK | Moedisainer Karolin Kuusik vastab: kas sandaalid ja valged sokid kuuluvad kokku või mitte?

Karolin: Oh, seda küsimust ma olen oodanud! Teate, miks? Sest praegu on tõesti kätte jõudnud sokkide ja sandaalide ajastu. Aga kohe järgneb ka mitu hoiatust. Esiteks sa pead olema kindel, et selle plahvatusohtliku kombo piisava enesekindlusega välja kannad. Tehnilise poole pealt: asja õnnestumine oleneb õigete sandaalide ja sokkide valikust. Esimeste suvaliste sokkide asemel haara iseloomuga või väikse disaininõksuga valged sokid. See võib tähendada mõnele spordibrändile omaseid triibukesi, tikitud embleemi või lihtsalt hea kvaliteediga valgeid sokke. Nii ei teki tunnet, et kombinatsioon on sündinud juhuslikust mugavusest või ükskõiksusest. Sandaalide puhul on kindla peale suund ajas tagasi vaadata. 1970ndad, 1980ndad ja 00ndad sobivad kõik võrdselt inspiratsiooniallikaks.